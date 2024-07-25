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14:00, 25 июля 2024Силовые структуры

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство из-за розыска

СКР: дело против Блиновского выделили в отдельное производство из-за розыска

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского выделено в отдельное производство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Такое решение принято в связи с тем, что муж блогера Елены Блиновской был объявлен в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что в Москве следствие завершило расследование уголовного дела в отношении «королевы марафонов».

Против Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, его объявили в розыск из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и служит под селом Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Екатерина Кашурникова
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