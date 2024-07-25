Стало известно о плане побега из Турции задержанного за подрыв внедорожника в Москве

Задержанный за подрыв машины офицера Генштаба ВС РФ планировал бежать в Грецию

Россиянин Евгений Серебряков, задержанный в Турции по подозрению в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России, предварительно, планировал бежать из страны. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в полиции.

По его данным, россиянин прилетел в Бодрум, чтобы оттуда отправиться в Грецию. Для этого он хотел купить лодку и на ней доплыть до греческого города Кос.

Сообщается, что спецслужбы Турции вычислили мужчину по камерам наблюдения в аэропорту Бодрума и установили за ним слежку, после чего провели операцию по задержанию. Она попала на видео.

Ранее сообщалось, что Серебряков действовал в составе преступной группировки, взяв на себя роль исполнителя подрыва.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник, в котором в это время находились офицер Генштаба ВС РФ и его супруга. Их госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.