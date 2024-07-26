Криминальный авторитет рассказал о своей службе на СВО. Он был в отряде «Шторм Z» и стал командиром роты снайперов

Попавший из колонии на СВО криминальный авторитет Махмудов командует снайперами

Бывший бизнесмен и криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, осужденный за заказ убийства и вымогательство, и попавший из колонии на спецоперацию (СВО), рассказал о своей службе.

Весной прошлого года из тюрьмы он попал в отряд «Шторм Z», а в этом году получил звание лейтенанта и стал командиром роты снайперов. Кроме того, он заявил, что отказался вступать в ЧВК «Вагнер», назвав его основателя Евгения Пригожина «нехорошим человеком».

В «Шторме» Махмудов командовал сотней человек

Махмудов дал интервью порталу V1, сообщив, что приехал в Волгоград в командировку, но отказался называть ее причину. Он рассказал, что находился в местах лишения свободы, когда в апреле 2023 года подписал контракт с Минобороны, назвав свое решение обязанностью каждого мужчины. «Месяц учебки был на полигоне в ДНР, потом уже на “передок”», — высказался он.

Махмудов также сообщил, что перед этим к ним в колонию приезжал Евгений Пригожин и звал в ЧВК «Вагнер».

Но я не пошел с ним. Я послушал, что он говорит. Как обсуждает, рассуждает. Я посчитал, что он нехороший человек Алиетдин Махмудов

После подготовки криминальный авторитет попал в отряд «Шторм Z», где прослужил шесть месяцев и командовал 110 военнослужащими. «Командование, видимо, оценило мои лидерские качества, — объяснил свое руководство Махмудов. Он заявил, что за полгода его отряд прошел больше трех километров, «забрал много позиций», занимаясь непосредственно штурмом.

После окончания срока службы в «Шторме Z» Махмудов решил уже как доброволец подписать контракт с Министерством обороны РФ. Сейчас он, по его словам, является командиром специальной роты снайперов. Весной 2024 года экс-бизнесмен за полтора месяца прошел военные курсы и ему присвоили звание лейтенанта.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Я командую секретным подразделением, поэтому не могу раскрыть все детали», — пояснил он сперва журналистам, однако затем все же поделился некоторыми из них. В частности, Махмудов показал свой чат с бойцами в Telegram, где ему постоянно докладывают обстановку на позициях, рассказал о ночных вылазках и десятках прилетающих за день дронов. Кроме того, во время беседы он созвонился с подчиненным снайпером с позывным Воркута, который заявил о боевом настрое, потрясающих эмоциях и поедании спортивного питания. V1 добавляет, что буквально через пару недель после интервью стало известно о гибели Воркуты.

Свое освобождение Махмудов назвал шансом от верховного главнокомандующего

О своем криминальном прошлом Махмудов не стал много говорить, но утверждается, что он «не отказывается от него». Говоря о том, как попал из колонии на СВО, он заявил, что «верховный главнокомандующий дал мне шанс». «Это гуманно, это справедливо. Что бы человек ни сделал в своей жизни», — счел авторитет, указав, что «каждый может изменить свою жизнь и пойти защищать Родину», либо помогать другим.

Он также понадеялся, что его история станет примером для других, и те, кто «оступился или заблудился в жизни, сделают правильный выбор и изменят свою судьбу».

Махмудов дважды ходил в Госдуму и встречался с депутатом

В ноябре 2023 года Алиетдин Махмудов был замечен в стенах Государственной Думы. Он сфотографировался с депутатом Андреем Луговым. Его знакомые утверждали, что тот действительно был в Москве, а потом вернулся в зону спецоперации.

Помощники парламентария же на просьбу журналистов прокомментировать, по какому поводу встречались Луговой и Махмудов, ответили, что передали вопрос самому народному избраннику. Тот отказался общаться на данную тему, объяснив это тем, что находится в дороге.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В июле стало известно, что Махмудов вновь посетил Госдуму и провел очередную встречу с Андреем Луговым. На груди у Махмудова заметили боевые ордена.

По словам военнослужащего, в Госдуму его пригласили для обсуждения ситуации на линии соприкосновения. Там у него спрашивали о событиях в зоне СВО и нуждах бойцов на передовой.

Кроме того, в Дербенте появился рекламный баннер с Алиетдином Махмудовым. На опубликованном снимке видно изображение Махмудова по пояс с боевыми наградами на груди. «Поддержи своих! Приходи служить по контракту!» — призывает лозунг под фотографией. Махмудов — уроженец Дагестана, откуда в 17 лет переехал в Волгоград.

Махмудов был осужден за вымогательство и организацию убийства

Как напоминает V1, в 2000-е годы Алиетдина Махмудова называли известным бизнесменом и криминальным авторитетом. Он был членом Кадинской криминальной ячейки, названной так по фамилии авторитета и президента волгоградской региональной федерации бокса Владимира Кадина. Он являлся владельцем нескольких казино, имел алкогольный бизнес и компанию, связанную с металлом.

В 2009 году он был первый раз осужден вследствие конфликта с главой диаспоры корейцев (указывается, что речь шла о вымогательстве миллионов рублей). В 2015 году был приговорен к 17,5 года колонии строгого режима за организацию убийства бизнесмена Сергея Брудного и тяжелое ранение уже осужденного за терроризм арендатора Центрального рынка Евгения Ремезова. Суд признал, что именно по заказу Махмудова киллеры стреляли в них в самом центре Волгограда.