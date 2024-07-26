Российская теннисистка показала форму нейтральных спортсменов на Олимпиаде

Теннисистка Веснина показала форму нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024

Российская теннисистка Елена Веснина показала форму, в которой нейтральные спортсмены выступят на Олимпийских играх-2024. Она поделилась фотографиями на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения как в первый раз», — подписала снимки Веснина. На кадрах видно, что форма выполнена в белых и мятных цветах с черными вставками.

38-летняя Веснина примет участие в парном разряде теннисного турнира. Ее партнером станет Екатерина Александрова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских и 17 белорусских спортсменов.

