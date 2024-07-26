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11:25, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Стало известно об «ожесточенной юридической войне» детей Мердока за Fox и News

FT: между детьми Мердока идет «ожесточенная юридическая война» за Fox и News

Фото: Bing Guan / Reuters

Между детьми 93-летнего медиамагната Руперта Мердока идет «ожесточенная юридическая война» за медиаконгломерат Fox Corporation и медиахолдинг News Corp. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Изданию стало известно, что решение медиамагната передать управление семейным трастом старшему сыну Лахлану Мердоку вызвало «ожесточенную юридическую войну» между его детьми. Отмечается, что контроль над трастом должен был быть разделен между четырьмя его детьми — Лахланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс. Однако миллиардер изменил свое решение и предоставил Лахлану Мердоку единоличное право голоса и принятия решений.

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Утверждается, что вопрос контроля над трастом теперь решается в суде. Слушания по делу должны пройти в сентябре. По данным The New York Times, медиамагнат пытается сохранить консервативный уклон своей медиаимперии, поэтому право контроля над трастом досталось старшему сыну. Источники газеты отмечают, что остальные дети Мердока придерживаются более умеренных взглядов, чем отец и старший брат.

О том, что медиамагнат Руперт Мердок покинет пост главы правления своих корпораций Fox и News, стало известно осенью 2023 года. Тогда миллиардер подчеркнул, что его решение не связано с состоянием его здоровья. Медиамагнат сообщил, что должность председателя News займет его сын Лахлан Мердок, который также продолжит работу на посту гендиректора Fox.

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит основанный в 1979 году холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia.

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      Олег Давыдов
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