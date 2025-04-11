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14:01, 11 апреля 2025Наука и техника

В Windows 11 запустили самую спорную функцию

В Windows 11 появилась функция записи экрана, которую назвали спорной
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft с задержкой добавила в Windows 11 функцию постоянного записывания экрана. На это обратило внимание издание The Verge.

Функция Recall работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), постоянно делает снимки экрана и предлагает расширенный поиск по документам. Журналисты медиа заметили, что Microsoft наконец-то запустила Recall для бета-версии Windows 11, хотя функция должна была начать работу еще в июне 2024 года.

По мнению авторов The Verge, все это время в Microsoft устраняли различные проблемы: так, в декабре энтузиасты заметили, что Recall может записывать пароли и номера банковских карт. В июне журналисты издания Windows Latest назвали Recall «самой спорной функцией Windows» и «пиар-катастрофой».

В новой публикации в блоге Windows представители Microsoft призвали пользователей протестировать Recall. Участников программы бета-тестирования успокоили, что сервис сохраняет записи экрана в безопасном разделе встроенной памяти компьютера, и ее в любой момент можно отключить. Вероятно, в ближайшие месяцы Recall будет доступна для всех пользователей Windows 11.

В начале апреля корпорация Microsoft представила ограниченной части пользователей новый дизайн иконок приложений Office. Отмечается, что компания обновила значки приложений впервые с 2018 года.

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