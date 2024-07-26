Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элина Аванесян
2:0
Завершен
Жаклин Кристиан
Яссы
Мирра Андреева
2:1
Завершен
Ольга Данилович
Яссы
Мольде
3:1
Завершен
Силькеборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
0:1
Завершен
Эльфсборг
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аякс
1:0
Завершен
Войводина
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Брага
2:0
Завершен
Маккаби П-Т
Лига Европы|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
07:45, 26 июля 2024Спорт

Тренер назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр

Фото: Clem Onojeghuo / Unsplash

Тренер, вице-чемпионка мира по фитнесу Элеонора Алибаева назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Начать Алибаева предложила с подъемов на носки с параллельными стопами: медленно подняться на носочки и плавно опуститься 20 раз, после чего задержаться в верхней точке на 20 секунд. Затем следует повторить движение, предварительно развернув стопы под углом 45 градусов от центра.

Следующее упражнение — плие. Для этого необходимо поставить ноги шире плеч, носки развернуть в сторону, а таз подкрутить под себя. Затем нужно присесть так, чтобы колени не заворачивались внутрь, и начать подниматься на носочек поочередно на каждой ноге. Упражнение выполняется 20 раз.

Завершить комплекс следует растяжкой. Алибаева посоветовала принять позу «собака мордой вниз» и в ней приподнимать и максимально опускать пятки. «Продолжать упражнение нужно до ощущения, что мышцы "разогрелись". Как только это произошло, опустите пятку настолько, насколько это возможно. Держите это положение около десяти секунд, глубоко дыша и стараясь расслабиться», — отметила она.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова раскрыла правила успешного похудения без спортзала. Специалист посоветовала быть активными в течение дня. Также она отметила, что необходимо ежедневно делать упражнения — их можно выполнять с собственным весом без дополнительного инвентаря.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого в подрыве машины в Москве доставили из Турции в Россию. Его поймали при содействии Интерпола

      Москвичам рассказали о погоде на выходных

      В российском регионе осудили на 3,5 года многодетную мать за истязание детей

      В США разрешили возобновить полеты Falcon 9

      Девушка застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним

      СК возбудил дело из-за взрыва на предприятии по добыче газа

      Директор лицея охарактеризовала обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба в Москве

      Тренер назвала топ-4 лучших упражнений для красивых икр

      В Китае начали считать «грязными» связанные с Россией юани

      В СК раскрыли судьбу вышедших на свободу после СВО киллеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше