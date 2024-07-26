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12:44, 26 июля 2024Мир

В России ответили на слова Помпео о возможных планах Трампа по поддержке Украины

Депутат Журова: Трамп никогда не был лоялен по отношению к России
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на слова бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, возможно, планирует продолжить поддержку Украины в случае победы на выборах. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что Трамп никогда не был лоялен в отношении России.

Ранее Помпео в своей колонке для газеты The Wall Street Journal (WSJ) написал, что Трамп может предоставить Украине оружие по программе ленд-лиза, чтобы нанести военное поражение России.

«Трамп не был лояльно настроен к России, когда был избран на прошлый срок. Все питали на этот счет огромные надежды, но в итоге был увеличен бюджет на борьбу со "стратегическими врагами" — Россией и Китаем. Это вопрос интересов. Все прекрасно понимают, что вооружение, его создание, его продажа — это огромные деньги», — объяснила Журова.

Если Трамп здесь увидит экономическую выгоду для США, то он, конечно, будет развивать эту историю и дальше — снабжать оружием страны, которые граничат с Россией

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В своей статье для WSJ Помпео, кроме того, писал, что в случае победы на выборах Трамп может «оживить» НАТО для противостояния с Россией и Китаем. Помпео также заявлял, что мирный Трампа может предполагать введение «реальных санкций» против России.

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      Кирилл Садовский
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