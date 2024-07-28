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13:23, 28 июля 2024Культура

62-летний Том Круз захотел еще одного ребенка

In Touch Weekly: Том Круз ищет женщину, которая родит ему еще одного ребенка

Фото: Samantha Zucchi Insidefoto / Globallookpress.com

Голливудский актер Том Круз захотел четвертого ребенка. Соответствующую информацию приводит In Touch Weekly.

По данным анонимного источника, 62-летний артист ищет женщину, с которой он построит семью и родит еще одного ребенка. При этом собеседник издания уточнил, что Круз намерен жить с избранницей в Великобритании, чтобы иметь возможность видеться с дочерью Изабеллой и сыном Коннором, которых он усыновил в браке с актрисой Николь Кидман.

«Это одна из причин, по которой он так спешил с Эльсиной Хайровой, он хотел жениться на ней и сразу завести ребенка», — подчеркнул инсайдер.

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В декабре 2023 года Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха Эльсиной Хайровой. Так, знаменитости проводили время в закрытом клубе Круза «Миссия невыполнима» и устраивали тайные свидания.

В феврале 2024 года звезды расстались. При этом Круз пожелал остаться с Хайровой друзьями.

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      Екатерина Ештокина
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