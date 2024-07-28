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08:39, 28 июля 2024Спорт

Американская компания отзовет рекламу с Олимпийских игр после пародии на «Тайную вечерю»

Компания C Spire отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

Фото: Xu Chang / Reuters

Телекоммуникационная компания из США C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже. Об этом представители организации сообщили в соцсети Х.

Утверждается, что данное решение было принято руководством компании после церемонии открытия Олимпиады, на которой с участием трансгендеров и других сексуальных меньшинств (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) была спародирована «Тайная вечеря».

«Мы были шокированы высмеиванием "Тайной вечери" во время открытия Олимпиады в Париже. C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр», - указано в сообщении.

Церемония открытия Олимпиады в Париже вызвала широкий резонанс по всему миру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему трудно поверить в то, что Международный олимпийский комитет это согласовал, а конгрессвумен из США Марджори Тейлор Грин открыто назвала церемонию «сатанинской» и «антихристианской».

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      Артём Верейкин
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