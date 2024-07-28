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12:26, 28 июля 2024Спорт

Футболистам РПЛ пригрозили работой в «Пятерочке»

Главный тренер «Динамо» Личка пригрозил молодым игрокам работой в «Пятерочке»
Марцел Личка

Марцел Личка. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка пригрозил молодым футболистам клуба работой в супермаркете. Его цитирует «Газета.Ru».

По словам специалиста, молодые спортсмены должны пахать и отдавать все на поле. «Я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Если ты не хочешь — пожалуйста, иди работать в "Пятерочку". Но и там тоже тяжелая работа», — заявил Личка.

После двух матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на второй строчке в турнирной таблице. На старте сезона команда одержала две победы — над воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» (обе со счетом 3:1).

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под его руководством бело-голубые в сезоне-2023/2024 завоевали бронзовые медали чемпионата России.

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