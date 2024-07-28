Глава МИД России Лавров прибыл в Малайзию

В субботу, 27 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что 28 июля там проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее Сергей Лавров посетил Лаос для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые проходили в столице страны Вьентьяне 26-27 июля. В рамках визита он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.