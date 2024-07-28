Захарова: Украине поставили задачу подорвать энергосотрудничество РФ и Запада

Действия Украины по разрушению энергетического сотрудничества России со странами Европы осуществляются по указанию Вашингтона и Лондона, а «последней стадией низости» со стороны Запада стал подрыв «Северных потоков», рассказала «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевскому режиму «неплохо платили за превращение стабильного энергетического взаимодействия России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголенный нерв», хотя проблемы изначально не было.

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» случились 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

Захарова напомнила, что одна из его ниток до сих пор может функционировать, но со стороны Германии этот вентиль не включается. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, для запуска поставок потребовалась бы только одна неделя.

В середине июля Венгрия и Словакия перестали получать нефть из России на фоне ужесточения Киевом санкций против компании «Лукойл». В Словакии назвали такие действия Украины «жестокой атакой на население» европейской страны.