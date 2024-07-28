Женщина убила бывшую невестку и оставила записку для полиции

Американка Кэтлин Ли застрелила бывшую невестку и оставила посмертную записку

Экс-сотрудница службы пробации Чикаго Кэтлин Ли убила бывшую невестку Марису Гэллоуэй и оставила посмертную записку для полиции. Об этом пишет New York Post.

По данным анонимного источника, 65-летняя американка страдала от неизлечимого онкологического заболевания. Известно, что она застрелила 45-летнюю бывшую родственницу и свела счеты с жизнью, оставив загадочное послание. По словам собеседника издания, в записке женщина написала «для полиции». При этом более детальную информацию сотрудники полиции не раскрывают.

Уточняется, что Ли совершила преступление на улице возле машины, в которой сидела маленькая дочь погибшей Гэллоуэй. Журналисты подчеркнули, что ребенок не пострадал. Позже в этот же день женщина покончила с собой.

Ранее в июле участника СВО убили в Дагестане из-за земельного спора. По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт между родственниками, связанный со старым земельным участком.