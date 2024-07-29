Директор открытия Игр-2024 сделал заявление о церемонии

Директор открытия Игр Ребуль: мы сожалеем, если обидели, но не оправдываемся

Директор церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже Тьерри Ребуль сделал заявление после критики мероприятия. Его цитирует RMC Sport.

«Мы сказали, что сожалеем, если кого-то обидели. Но мы не оправдываемся, будто в чем-то ошиблись. Ошибиться было невозможно», — заявил Ребуль. По его словам, 87 процентам французов церемония открытия понравилась.

Ребуль добавил, что программа не согласовывалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Мы хотели рассказать, что такое Франция: свобода, равенство, братство. Свобода включает в себя свободу творчества. Не было никакого желания шокировать», — подчеркнул он.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, по которой плыли суда с артистами и делегациями стран.

Церемония вызвала неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр в Греции ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.