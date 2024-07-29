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13:56, 29 июля 2024Спорт

МОК назвал дату вручения отобранного у российских фигуристов золота Олимпиады-2022

МОК вручит медали США и Японии за командный турнир фигуристов ОИ-2022 7 июля
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал дату вручения фигуристам сборных США и Японии золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Слова директора организации по коммуникациям Марка Адамса приводит РИА Новости.

Церемония награждения медалями спортсменов за командный турнир Пекина состоится 7 августа. Она пройдет в Парке чемпионов в Париже.

25 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил поданные российской стороной апелляции на лишение фигуристов золотых медалей. По мнению суда, ISU, отобрав у российской сборной первое место, поступил верно.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидин. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. В частности, Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.

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      Анастасия Борисова
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