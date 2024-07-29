Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда рассказал о спасении других

Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда разбил окно молотком и спас других

Пассажир поезда, сошедшего с рельсов под Волгоградом, рассказал, что он разбил молотком окно, чтобы спасти себя и других. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Житель Тольятти по имени Владимир на этом поезде вместе с семьей ехал в Адлер. Перед тем, как вагоны сошли с рельсов, он решал кроссворд.

«Я нашел молоток, разбил окошко, которое внизу оказалось, ну и через низ людей стал вытаскивать. Я всех достал, вещи, пассажиров», — рассказал он.

О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно 29 июля. Водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников.

На кадрах с места крушения видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, госпитализированы 55 человек.