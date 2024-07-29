Ракетная опасность отменена в российском регионе

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменена ракетная опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (Врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал Смирнов.

Ракетная опасность была объявлена в 4:05 по московскому времени. Горожанам рекомендовалось как можно быстрее отправится в укрытие.

Ранее Смирнов сообщил, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотного летательного аппарата. Затем в регионе сбили 12 беспилотников, после чего тревога была отменена.