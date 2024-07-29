В Африке раскритиковали Олимпийские игры-2024 за недопуск России

В Сенегале раскритиковали Игры-2024 за недопуск России и двойные стандарты

В Сенегале раскритиковали Олимпийские игры-2024 в Париже за недопуск России и двойные стандарты. Слова лидера партии «Республика ценностей» Тьерно Алассана Салла приводит РИА Новости.

По мнению африканского политика, Олимпиада наиболее сильно символизирует высокомерие Запада, который навязывает миру свой единственно верный взгляд на цивилизацию. «Исключить Россию за конфликт на Украине и в то же время с открытыми объятиями принять Израиль, подозреваемый прокурором Международным уголовным судом (МУС) в геноциде и осужденный Международным судом ООН», — объяснил он свою позицию. Также Салл осудил богохульство на церемонии открытия.

Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие вызвало неоднозначную реакцию общественности, в большей степени негативную.

Всего до Игр-2024 было допущено 15 россиян. Они участвуют в турнире в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.