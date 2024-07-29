В Госдуме порассуждали о предотвращении крушения поезда под Волгоградом

Депутат Госдумы Колесник после крушения поезда призвал оборудовать ж/д переезды

Для избежания катастроф на железной дороге необходимо качественно оборудовать переезды через пути. Такое мнение после столкновения пассажирского поезда и КамАЗа под Волгоградом выразил депутат Госдумы Андрей Колесник, чьи слова приводит «Абзац».

«Рекомендации есть. На некоторых переездах есть вылезающие из асфальта перегородки, чтобы автомобили не проехали. Нужно давать заранее сигнал — и чтобы никто не мог ни проехать, ни объехать. По бокам [на переезде] тоже нужны заборы, столбы, чтобы наискосок никто не проезжал по обочине», — приводит издание слова парламентария.

Он также отметил, что необходимо уточнить, какой именно был переезд, а также обратиться к ответственным за него людям.

О столкновении пассажирского поезда и КамАЗа стало известно в понедельник, 29 июля. Сообщалось, что водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельников. По разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видны сошедшие с путей вагоны, а также стоящие рядом люди. По последним данным, пострадали 55 человек.