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08:37, 30 июля 2024Россия

Брат рассказал о найденных без признаков жизни в Петербурге трех сестрах

Брат: старшая из найденных без признаков жизни в Петербурге сестер замкнулась

Старшая из трех сестер, которых нашли без признаков жизни в квартире на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, была главной затворницей. О женщинах рассказал их старший брат, слова которого приводит 78.ru.

«У старшей три высших образования, а младшей всего 19 лет было, она только школу закончила. И она [старшая сестра] просто интеллектуально над ними властвовала. Когда говорит человек, которому мало равных по интеллекту, получается вот так», — рассказал мужчина.

Он добавил, что его сестры нигде не работали и отказывались от еды. Они жили в одной комнате без телевизора и пользовались одним телефоном на троих.

По информации источника издания, старшая из сестер испытывала неприязнь к мужчинам — ее же она внушала младшим сестрам. Это случилось, потому что в 2021 году в вузе к ней приставал преподаватель. После этого женщина уволилась с работы ассистента лаборанта и начала впадать в депрессию.

О случившемся в Петербурге стало известно вечером 28 июля. Сестры в возрасте 35, 29 и 19 лет жили в петербургской четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Они сознательно отказались от еды, не выходили на улицу и не пускали никого в свои комнаты.

У сестер, как стало известно впоследствии, были напряженные отношения с братом. При попытке зайти к ним в комнату женщины кричали на него матом. Сестры жили на пенсию матери, но в последнее время они отказывались принимать деньги. Они оказались дочерьми иерея, который около десяти лет прослужил настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Карелии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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