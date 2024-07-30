У арестованного генерала Булгакова нашли звезду Героя России и более 70 медалей

Фалерист Бычков: среди десятков медалей генерала Булгакова есть звезда Героя РФ

Директор Ассоциации коллекционеров фалеристов «Истинные друзья фалеристики», полковник юстиции в отставке Сергей Бычков рассказал о найденных у арестованного бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова медалях и орденах. В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что большая часть медалей — это ведомственные награды.

Фотографии медалей, найденных в ходе обыска у арестованного бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»). Всего их оказалось более 70 штук.

Официальные государственные ордена и звания: звезда Героя Российской Федерации, три ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвертой степени. С красной ленточкой и желтой полоской — это орден Александра Невского, государственная награда Российской Федерации Сергей Бычков Директор Ассоциации коллекционеров фалеристов «Истинные друзья фалеристики»

Бычков сообщил, что также среди найденных у Булгакова наград — орден «За военные заслуги», орден Почета и советский орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Кроме них — знак «Заслуженного военного специалиста» и литературные награды: премия Суворова и премия Жукова.

«Также медали: "60 лет Вооруженных Сил", "70 лет Вооруженных Сил", "850-летие Москвы", ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации, которых на сегодняшний день более 150. Многие из этих медалей разового действия, но некоторые действующие. Они ничего не дают, просто красиво», — рассказал специалист.

Фалерист отметил, что среди найденных у Булгакова медалей оказались и награды разных родов войск Вооруженных сил России.

«Ими разрешено награждать представителей других ведомств за содействие, сотрудничество и так далее», — заключил перечисление Бычков.

Также в ходе обысков у бывшего замминистра обороны нашли картины, на которых изображены бывший министр обороны Сергей Шойгу и его экс-заместители.

О задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова по делу о коррупции стало известно 26 июля. Военный занимал пост замглавы оборонного ведомства с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.