Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
18:30 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа B. 1-й тур
Рубин
Сегодня
18:30 (Мск)
Акрон
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
Факел
Fonbet Кубок России|Группа D. 1-й тур
09:11, 30 июля 2024Спорт

Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли

Мужские соревнования по триатлону на Олимпиаде перенесли из-за грязной Сены

Фото: Marco Trujillo / Reuters

Мужские соревнования по триатлону на Олимпийских играх-2024 в Париже перенесли. Об этом сообщается на сайте Международного союза триатлона (World Triathlon).

Соревнования были запланированы на 30 июля. Однако из-за того, что качество воды в Сене остается неудовлетворительным, мужчины выйдут на старт 31 июля в 10:45 (по Парижу). Женщины по расписанию должны будут стартовать в тот же день в 8:00.

Ранее из-за грязной Сены были отменены две предстартовые тренировки. При этом организаторы обещали, что качество воды вернется к приемлемому уровню до начала соревнований.

28 июля лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что дождь, прошедший 26-27 июля в Париже, сделал напрасными усилия властей по очистке Сены. Политик возмутился тем, что на очистку реки ради этого заплыва потратили 1,4 миллиарда евро. Однако из-за дождей и загрязнения реки спортивные мероприятия переносят.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Бастрыкин дал поручение после жалоб на мигрантов в Одинцово. К нему обратились участники и ветераны боевых действий

      В МВД России подтвердили нарушение водителем столкнувшегося с поездом КамАЗа ПДД

      В российском регионе потребовали привлекать иностранных специалистов из-за нехватки кадров

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      В российском регионе приостановили взыскание более 550 миллионов рублей с участников СВО

      Россияне бросились разбирать землю в одном регионе

      Россия и Китай оспорили право США на морское дно

      Правительство России увидело нарушение прав женщин в запрете абортов в частных клиниках

      Валя Карнавал показала фото в комбинезоне с глубоким декольте

      Женщина чуть не выбросила лотерейный билет на 17 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше