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05:30, 30 июля 2024Спорт

Работавший над открытием Игр в Сочи режиссер указал на отличие церемонии в Париже

Режиссер Яковлевский рассказал об отличии церемоний открытия Игр в Париже и Сочи

Фото: Xu Chang / Reuters

В отличие от церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в Париже не применялось никаких технологических решений, обратил внимание режиссер и основатель дизайн-студии, участвовавший в подготовке мероприятия в 2014 году, Дмитрий Яковлевский. На отличие он указал в беседе с «Лентой.ру».

«Акцент ставился больше на пиротехнические решения, и, в принципе, на хореографию, песни на нашей Олимпиаде. Мы больше показывали все декорациями, технологиями, какие-то технологии даже залетали на стадион, и вокруг них строились хореография. А здесь просто везде танцы на разных зданиях, но никаких технологических решений не применялось», — рассказал режиссер.

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Церемония открытия Игр состоялась 26 июля. В греческих СМИ ее назвали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения, заявив, что у организаторов не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе, и целью церемонии открытия было прославление общности и толерантности.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

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