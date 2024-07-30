Поиски экипажа затонувшего Argos Georgia завершились

У Фолклендских островов завершились поиски экипажа затонувшего Argos Georgia

У Фолклендских островов завершились поиски экипажа затонувшего в Атлантическом океане судна Argos Georgia. Об этом заявил исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик, передает РИА Новости.

«Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще», — сказал он.

Рано утром 23 июля судно Argos Georgia с гражданами России на борту затонуло в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов города Стэнли. Патрульный катер спас 14 из 27 человек, находившихся на борту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что троих из восьми российских граждан, находившихся на судне Argos Georgia, не удалось спасти. Отмечалось, что четверо других россиян живы, еще один числится пропавшим.