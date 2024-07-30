Россия получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

Россия в конце сезона получит минимальный балл от УЕФА в таблице коэффициентов

Россия получит минимальный балл от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в таблице коэффициентов в конце сезона-2024/2025. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«В соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА, принятым 18 апреля 2024 года, по окончании сезона-2024/2025 России будет начислено 4,333 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди мужчин и 1,750 балла в таблице коэффициентов ассоциации среди женщин», — говорится в заявлении. Отмечается, что столько же очков начислялось в двух предыдущих сезонах.

18 июля стало известно, что сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Валерия Карпина остается на 33-м месте.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.