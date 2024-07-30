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13:55, 30 июля 2024Бывший СССР

В Грузии рассказали о призывающих игнорировать реестр иноагентов донорах

Папуашвили: иностранные доноры призывают игнорировать реестр иноагентов в Грузии

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Иностранные доноры, финансирующие неправительственные организации в Грузии, призывают не регистрироваться в реестре иноагентов. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«К нам поступает информация о том, что некоторые доноры работают с неправительственными организациями, чтобы убедить их не регистрироваться в реестре прозрачности», — заявил на брифинге Папуашвили.

По его словам, реестр прозрачности заработает уже скоро. О создании реестра для регистрации организаций в соответствии с принятым парламентом законом об иноагентах сообщал министр юстиции страны Рати Брегадзе. По его словам, с 1 августа организации, подпадающие под критерии иноагентов, смогут подать соответствующие декларации.

Ранее, 29 июля, оппозиционные депутаты парламента Грузии подали в Конституционный суд страны иск против закона «О прозрачности иностранного влияния». До этого аналогичный иск подала президент республики Саломе Зурабишвили.

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      Валентин Карант
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