Вместо благоприятного для Киева сценария Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский поверил Западу и выбрал стать покорителем России. О выборе украинского лидера в пользу «зеркальца с порошком» рассказала в Telegram официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — ответила дипломат на слова президента Финляндии Александра Стубба о мирном урегулировании конфликта.
Она пояснила, что Минские соглашения представляли собой политический договор, устраивавший как власть, так и националистические круги Украины.
Ранее Стубб заявил о приближении переговоров по Украине. По его словам, потенциальное начало мирных переговоров «не означает, что Украина пойдет на уступки».