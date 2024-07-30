В МИД заявили о выборе Зеленского в пользу «зеркальца с порошком»

Захарова: вместо козырного положения Зеленский выбрал порошок

Вместо благоприятного для Киева сценария Минских соглашений президент Украины Владимир Зеленский поверил Западу и выбрал стать покорителем России. О выборе украинского лидера в пользу «зеркальца с порошком» рассказала в Telegram официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — ответила дипломат на слова президента Финляндии Александра Стубба о мирном урегулировании конфликта.

Она пояснила, что Минские соглашения представляли собой политический договор, устраивавший как власть, так и националистические круги Украины.

Ранее Стубб заявил о приближении переговоров по Украине. По его словам, потенциальное начало мирных переговоров «не означает, что Украина пойдет на уступки».