NYT: потеря сел Урожайное и Старомайорское стала ударом для Украины

После ожесточенных боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли села, взятые ранее с большим трудом в ходе контрнаступления. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, побеседовавшее с находившимися в этих населенных пунктах бойцами ВСУ, потеря сел Урожайное и Старомайорское стала ударом для Украины ввиду упорной борьбы украинских морпехов за их взятие летом 2023 года.

«Для бойцов 58-й бригады [ВСУ], державших оборону в Урожайном с октября, и прикрепленных к ним подразделений Национальной гвардии [Украины] это было вдвойне тяжело. За три месяца боев в селе было потеряно до 100 человек, а командиры готовились к упрекам со стороны высшего военного командования, которое обычно требует от своих солдат удерживать позиции до последнего», — говорится в статье.

18 июля спикер группировки «Хортица» ВСУ Назар Волошин признал отход украинских войск с позиций и утрату контроля в Урожайном, о взятии которого Минобороны России сообщало 14 июля. До этого, 10 июня, российские военные водрузили флаг в соседнем селе Старомайорское.