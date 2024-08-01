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16:05, 1 августа 2024Россия

Момент взрыва газа в нижнетагильской пятиэтажке попал на видео

Момент взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле попал на видео

Фото: Пресс-служба главы города Нижнего Тагила / РИА Новости

Момент взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле сняли на видео. Ролик опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На снятых с соседнего здания кадрах видно крышу пятиэтажки, над которой затем начинает подниматься облако пыли.

Взрыв в многоквартирном доме 1974 года постройки прогремел утром 1 августа. После этого произошло обрушение двух подъездов. На месте работают спасатели.

В Следственном комитете сообщили, что в результате ЧП пострадали восемь человек, жертв нет. МЧС сообщает о 12 пострадавших. В экстренных службах считают, что под панелями могут находиться еще 16 человек. Разбор завалов продолжается.

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      Алан Босиков
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