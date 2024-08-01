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18:12, 1 августа 2024Спорт

Священник РПЦ оценил бой итальянки с провалившей гендерный тест соперницей на ОИ

Островский назвал бой с участием провалившей гендерный тест боксершей гадством
Павел Островский

Павел Островский. Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский в своем Telegram оценил бой итальянской боксерши Анджелы Карини против представительницы Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Он назвал произошедшее гадким гадством. «Мужик избивает женщину по новым олимпийским правилам, которые разрешили мужчинам (трансгендерам) выступать в женской половине бокса», — заявил священник, приложив видео поединка.

Он также предложил российской стороне подумать о выходе из Олимпийского движения. «А ведь это был бы хороший прецедент; может и другие последовали», — написал Островский.

Ранее Карини отказалась продолжать бой с Хелиф в рамках 1/8 финала Олимпиады после 46 секунд и нескольких пропущенных ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала. Позже Карини рассказала, что никогда не получала ударов такой силы.

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      Алексей Гусев
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