Священник РПЦ оценил бой итальянки с провалившей гендерный тест соперницей на ОИ

Островский назвал бой с участием провалившей гендерный тест боксершей гадством

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский в своем Telegram оценил бой итальянской боксерши Анджелы Карини против представительницы Алжира Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Он назвал произошедшее гадким гадством. «Мужик избивает женщину по новым олимпийским правилам, которые разрешили мужчинам (трансгендерам) выступать в женской половине бокса», — заявил священник, приложив видео поединка.

Он также предложил российской стороне подумать о выходе из Олимпийского движения. «А ведь это был бы хороший прецедент; может и другие последовали», — написал Островский.

Ранее Карини отказалась продолжать бой с Хелиф в рамках 1/8 финала Олимпиады после 46 секунд и нескольких пропущенных ударов. При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, потом опустилась на колени и заплакала. Позже Карини рассказала, что никогда не получала ударов такой силы.