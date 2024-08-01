В Нижнем Тагиле двое пострадавших при обрушении дома оказались случайными прохожими

В Нижнем Тагиле двое пострадавших подростков оказались случайными прохожими

В Нижнем Тагиле двое пострадавших при обрушении дома подростков оказались случайными прохожими. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее Mash опубликовал селфи ребенка в крови и бинтах в машине скорой помощи после взрыва газа в жилом доме на улице Сибирской. Позже подросток рассказал Shot, что не живет в этом доме. С его слов, они с другом случайно оказались в районе обрушившегося дома.

По словам подростков, они решили погулять возле фонтана, а путь к нему лежал через двор дома, где произошел взрыв. В момент обрушения они оказались рядом со зданием и получили травмы.

Ранее один из них рассказывал, что в одном из подъездов многоэтажки в момент происшествия находились знакомые его матери и одноклассник, всех их удалось спасти.

О взрыве газа в Свердловской области стало известно утром 1 августа. В пятиэтажном жилом доме Нижнего Тагила в результате случившегося обрушились два подъезда. По последним данным, под завалами могут находиться восемь человек. Один из жильцов не выжил.