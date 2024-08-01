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17:41, 1 августа 2024Спорт

В оргкомитете Игр-2024 высказались о случаях воровства в Олимпийской деревне

Глава оргкомитета Игр Дешам подтвердила случаи воровства в Олимпийской деревне
Анн Дешам

Анн Дешам. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Директор оргкомитета Игр-2024 в Париже по коммуникациям Анн Дешам высказалась о случаях воровства в Олимпийской деревне. Ее слова приводит ТАСС.

Она признала, что подобные инциденты были. «О них сообщили полиции. Мы поддерживаем делегации. В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится», — заявила Дешам.

Ранее в четверг, 1 августа, стало известно, что очередными пострадавшими от воров на ОИ оказались велосипедисты сборной Словакии. Они лишились запчастей к велосипедам на сумму 2,3 тысячи евро.

Во время Игр обокрали еще нескольких участников. Сообщалось, что у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро.

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      Алексей Гусев
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