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15:52, 1 августа 2024Россия

В России отреагировали на сообщения об обмене заключенными с Западом

Сенатор Карасин назвал позитивным знаком сообщения об обмене заключенными

Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство "РИА Новости"

Обмен заключенными между странами в нынешних геополитических условиях можно считать позитивным знаком, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения о таком процессе между Россией и западными странами.

«Мое мнение абсолютно однозначное. Когда происходит обмен заключенными между странами, это свидетельствует о том, что все-таки каналы связи действуют, люди договариваются об условиях, о персоналиях. Мне кажется, скорее, это позитивный знак, говорящий о том, что компромиссы возможны даже в самых чувствительных вопросах», — сказал сенатор.

Агентство Bloomberg сообщило, что американцы Пол Уилан и Эван Гершкович, осужденные в России за шпионаж, освобождены из мест заключения в рамках обмена. Также журналисты утверждают, что также в списках на обмен оказался российский политик Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом).

Американская телекомпания CBS утверждает, что в обмене заключенными между Россией и странами Запада фигурируют 24 человека. В том числе, осужденная по статье о фейках об армии журналистка Алсу Курмашева (признана в России иноагентом). В Россию, по информации СМИ, должен вернуться осужденный в Германии россиянин Вадим Красиков.

1 августа по меньшей мере шесть спецбортов специального летного отряда «Россия» поднялись в небо на фоне слухов об обмене заключенными. Они направились в разные стороны за пределы и к границам страны.

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