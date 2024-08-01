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09:47, 1 августа 2024Спорт

Выступавшая за Россию пловчиха высказалась о серебре Олимпиады-2024 за Францию

Пловчиха Кирпичникова после серебра Игр-2024: ради этого меняла гражданство

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Французская пловчиха Анастасия Кирпичникова, ранее выступавшая за Россию, высказалась о завоевании серебряной медали на Олимпийских играх-2024. Ее слова привел «Чемпионат».

«Это офигеть чего! Я ради этого меняла спортивное гражданство, все еще в шоке. Я сделала это, чтобы быть на пьедестале. Я мечтала о третьем месте, а сейчас я вторая!» — поделилась она.

Кирпичникова отметила, что ее никогда так не поддерживали. При этом, по ее словам, не все рады ей и есть хейтеры, как и в России. «Но в большинстве своем все рады, многие желали медали», — добавила она.

31 июля Кирпичникова стала второй на дистанции 1500 метров вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 15 минут и 40,35 секунды, уступив только американке Кэти Ледеки, которая финишировала с олимпийским рекордом (15 минут и 30,02 секунды).

24-летняя Кирпичникова — трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде в составе сборной России. В ее активе есть также серебряная медаль чемпионата мира. Она сменила спортивное гражданство в апреле 2023-го.

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