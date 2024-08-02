Бой женщины с «мужчиной», стрелок без экипировки, россиянки в полуфинале и новая кража. Как прошел шестой день Игр-2024

В Париже завершился шестой день Олимпийских игр, сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 18 комплектов наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Победу в стрельбе из винтовки с 50 метров одержал Лю Юйкунь, а Ян Цзяюй первенствовала в спортивной ходьбе на 20 километров. Теперь в активе китайцев 11 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград.

Лучше всех 1 августа выступила сборная США. Американцы взяли четыре золота и вышли на второе место в медальном зачете. В их активе девять наград высшего достоинства, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Тройку сильнейших замыкает Франция (8, 11, 8).

Российские теннисистки вышли в полуфинал женского парного турнира

Мирра Андреева и Диана Шнайдер, выступающие в парном разряде, являются последними российскими теннисистками на Олимпиаде в Париже. В 1/4 финала им противостояли чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, которые являются действующими олимпийскими чемпионками в этом виде программы. В итоге россиянки, которые до Олимпиады не то что не играли вместе, но даже никогда не проводили совместных тренировки, сенсационно победили фавориток.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Edgar Su / Reuters

Первый сет Андреева и Шнайдер могли взять под ноль, но все же уступили соперницам один гейм, а во второй партии в упорной борьбе снова взяли верх — 7:5. В полуфинале россиянкам будут противостоять испанки Кристина Букша и Сара Соррибес-Тормо. Встреча состоится 2 августа.

В женском боксе случился скандал

Итальянская боксерша Анджела Карини снялась с боя против алжирки Иман Хелиф, ранее провалившей гендерный тест. Соперницы встретились в поединке 1/8 финала в весовой категории до 66 килограммов, бой продлился 46 секунд. Получив несколько ударов, итальянка отказалась продолжать поединок, она также не пожала руку сопернице, упала на колени и заплакала.

Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара Анджела Карини

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также спортсменку с Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

В МОК высказались о сложившейся ситуации. Там выступили в защиту спортсменок, подчеркнув, что они прошли все проверки перед Олимпиадой и долгое время участвовали в соревнованиях на самом высоком уровне, пока в 2023 году IBA не отстранила их. «Нынешняя агрессия против этих двух атлеток полностью основана на этом произвольном решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры», — говорится в заявлении.

Турецкий стрелок стал звездой соцсетей

Турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч стал популярным в интернете после выступления на Играх в Париже. Спортсмен удивил пользователей тем, что, в отличие от своих соперников, выступал без специальной экипировки. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, 51-летний турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

Юсуф Дикеч (по центру) Фото: Amr Alfiky / Reuters

Несмотря на экстравагантный внешний вид, Дикеч выступил на соревнованиях успешно, завоевав серебряную медаль в соревнованиях среди смешанных пар. Олимпиада в Париже — пятая в его карьере, однако ранее он не завоевывал медалей на Играх.

Спортсмены снова пострадали от воров

Очередная кража произошла в Олимпийской деревне. На этот раз от злоумышленников пострадали велосипедисты сборной Словакии. «Было украдено снаряжение, принадлежащее команде по шоссейному велоспорту, которое хранилось в незапертом шкафчике. Были украдены десять шин, запчасти и несколько переключателей передач, ущерб от которых оценивается в 2300 евро», — написал журналист Амори Бреле.

За время проведения Игр произошло несколько краж на территории Олимпийской деревни. Директор оргкомитета соревнований по коммуникациям Анн Дешам заявила, что полиция проинформирована о каждом случае.

В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится Анн Дешам директор оргкомитета Игр-2024 в Париже по коммуникациям

Еще один россиянин покинул Игры

Борьбу за медали прекратил Евгений Сомов, который был единственным пловцом-представителем России на Играх. Спортсмен не прошел в полуфинал на дистанции 50 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 23,43 секунды и не попал в число 16 спортсменов, которые выйдут в следующий этап.

Ранее Сомов выступил еще на одной дистанции — 100 метров брассом. Он отобрался в полуфинал, однако не смог квалифицироваться в решающий заплыв. После окончания соревнований россиянин пожаловался на олимпийский бассейн. По его словам, он не соответствует нормам. «Норматив по глубине бассейна — три метра, здесь он 2,15 метра плюс камеры, много оборудования внизу, воды гораздо меньше», — заявил пловец.