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11:30, 2 августа 2024Россия

В России высказались за продолжение работы по обмену заключенными с Западом

Сенатор Карасин высказался за продолжение работы по обмену заключенными

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказался за продолжение работы по обмену заключенными с западными странами. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Любые переговоры — это чрезвычайно сложный, многослойный процесс, который идет месяцами, а иногда и годами. То, что обмен состоялся, несомненно, важно и в целом позитивно. Я надеюсь, что эта практика будет продолжена, коль скоро это событие состоялось», — сказал Карасин.

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1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев.

В Россию вернулись восемь человек, осужденных в западных странах, а также два ребенка: Артем и Анна Дульцевы с детьми, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в Германии разведчик Вадим Красиков.

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      Алена Шевченко
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