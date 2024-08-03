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14:04, 3 августа 2024Спорт

Гимнастка Байлз процитировала Трампа после победы на Олимпиаде-2024

Гимнастка Байлз процитировала Дональда Трампа после победы на Олимпиаде-2024

Фото: Paul Childs / Reuters

Американка Симона Байлз в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировала победу в личном многоборье на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Гимнастка ответила на комментарий, где ее назвали величайшей спортсменкой всех времен. «Я люблю свою черную работу», — процитировала она кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В ходе дебатов, которые прошли 27 июня между Трампом и Джо Байденом, кандидат в президенты США заявил, что иммигранты, прибывающие в США, занимаются «черной работой».

1 августа Байлз выиграла золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2024. В четырех дисциплинах (опорный прыжок, конь, вольные упражнения и брусья) спортсменка из США набрала 59,131 балла. Второе место заняла Ребека Андраде из Бразилии. Бронзовую медаль завоевала еще одна американка, Суниса Ли.

Байлз завоевала шестое олимпийское золото в карьере и второе — на этих Играх. Ранее американка в составе сборной США первенствовала в командном многоборье.

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      Анастасия Борисова
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