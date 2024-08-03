Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
0:2
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
5:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Рубин
1:0
2-й тайм
live
Химки
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Новак Джокович
Завтра
15:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
ЦСКА
Завтра
15:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
20:32, 3 августа 2024Спорт

Карпин рассказал о большом количестве позитива после разгрома «Ростова» «Зенитом»

Валерий Карпин рассказал о позитиве после разгрома «Ростова» «Зенитом»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромное поражение ростовчан в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что получил большое количество позитива. «Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны. Понятно, что были недочеты и недоработки. Но эти пять голов не вытекали из логики», — отметил Карпин.

Встреча прошла ранее в субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 в пользу зенитовцев. В составе победителей хет-триком отметился Максим Глушенков, еще по голу забили Педро и Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал девять очков в трех турах и идет на первом месте в РПЛ. «Ростов» с четырьмя очками находится на пятой позиции.

.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Киев пообещал мощные удары по территории России. Как на эти заявления отреагировали в Москве?

      В США заявили об успехе Путина

      В Венгрии заявили о координации остановки транзита нефти в страну из ЕС

      Три человека пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

      В США заявили о зашедших в тупик переговорах по Газе

      Одного из самых скрытных хищников в мире сняли на Алтае с четырьмя детенышами

      Карпин рассказал о большом количестве позитива после разгрома «Ростова» «Зенитом»

      В Британии заявили о провале ВСУ

      Костя Цзю поддержал избитого толпой чемпиона России и Европы по боксу Двали

      На Западе усомнились в словах Зеленского о референдуме по передаче территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше