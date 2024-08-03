Карпин рассказал о большом количестве позитива после разгрома «Ростова» «Зенитом»

Валерий Карпин рассказал о позитиве после разгрома «Ростова» «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин оценил разгромное поражение ростовчан в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом». Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист заявил, что получил большое количество позитива. «Мне в игре все нравилось. Что касается игры. Выход из обороны. Понятно, что были недочеты и недоработки. Но эти пять голов не вытекали из логики», — отметил Карпин.

Встреча прошла ранее в субботу, 3 августа, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 в пользу зенитовцев. В составе победителей хет-триком отметился Максим Глушенков, еще по голу забили Педро и Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал девять очков в трех турах и идет на первом месте в РПЛ. «Ростов» с четырьмя очками находится на пятой позиции.

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