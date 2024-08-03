США продлили разрешение на операции с попавшей под санкции Мосбиржей. Что могло стать причиной продления лицензий?

Минфин США продлил разрешение на операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило разрешение на операции с попавшей под санкции Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября 2024 года.

Были продлены две лицензии: о сворачивании операций, «связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами», а также о разрешении операций, «связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют».

Отмечается, что первоначально крайним сроком сворачивания операций Минфин США назвал 13 августа.

Ограничения в отношении Мосбиржи и НКЦ были введены 12 июня. В ответ на введенные санкции в Мосбирже анонсировали прекращение торгов в долларах и евро с 13 июня.

Юристы назвали возможную причину продления лицензий США

По мнению юристов, одной из возможных причин продления разрешения на операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД стало то, что ряд нерезидентов не успел завершить операции с российской стороной.

Как утверждает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко, это привело к тому, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США столкнулось с многочисленными запросами от инвесторов, которые начали пытаться получить индивидуальные лицензии, не рассчитывая успеть воспользоваться генеральной.

Наверняка продлению способствовала и внутренняя конъюнктура: американские контрагенты заблокированных 12 июня лиц не могли не понимать, что сроки для завершения отношений слишком короткие, и могли направлять уведомления об этом в OFAC, пытаясь облегчить свою ситуацию Никита Ершов юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation

Ранее в Банке России сообщили, что остановка торгов китайским юанем на Московской бирже после завершения действия американской лицензии, срок которой теперь продлен, пока не ожидается. В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности прекращения торгов, отмечала, что учитываются все риски.