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00:10, 4 августа 2024Россия

4 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Locomotive74 / Shutterstock / Fotodom

4 августа в России отмечают День железнодорожника. В мире на эту дату приходится День рождения шампанского и Международный день дымчатого леопарда. Православные верующие сегодня чтят память святой Марии Магдалины. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День железнодорожника

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

День железнодорожника в России ежегодно отмечают каждое первое воскресенье августа. Сегодня Российские железные дорогивторая по величине транспортная система мира, по общей длине эксплуатационных путей уступающая лишь США.

Своими корнями праздник уходит в дореволюционные времена: идея торжества принадлежит князю Михаилу Хилкову, министру путей сообщения Российской империи. Сначала дату праздника связывали с событиями 30 октября 1837 года, когда от Петербурга до Царского села пошел первый русский поезд. Позже День железнодорожника захотели приурочить к годовщине рождения Николая I, который много сделал для развития железнодорожного транспорта. В советские годы за праздником закрепили удобную дату — летний выходной, когда погода позволяет устраивать разнообразные торжества.

Праздники в мире

День рождения шампанского

Согласно легенде, самое известное игристое вино создал монах-бенедиктинец Пьер Периньон в XVII веке. Впервые попробовав напиток, он якобы воскликнул: «на вкус, как звезды».

По другой версии, шампанское изобрели английские торговцы во второй половине XVII века, позже вино стало популярно среди членов французского высшего общества. А вот российские аристократы попробовали шампанское при Елизавете Петровне, и уже к концу XIX века Российская империя уступала лишь Франции по потреблению напитка.

Фото: freepik

Международный день дымчатого леопарда

Дымчатый леопард — обитатель тропических лесов Юго-Восточной Азии. Среди всех представителей семейства эти кошки обладают самыми длинными хвостами и самыми большими клыками относительно своего тела.

Из-за вырубки лесов, расширения сельского хозяйства и браконьерства популяция дымчатых леопардов находится под угрозой. В связи с этим в 2018 году Фонд Аспиналла учредил праздник, призванный привлечь внимание общественности к сохранности этого вида.

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 4 августа

  • День спелеолога;
  • Дeнь одиноких работающих женщин;
  • День экстрасенсорики;
  • День работников транспорта в Казахстане.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти равноапостольной Марии Магдалины

Согласно преданию, равноапостольная Мария Магдалина была одной из жен-мироносиц. В день распятия она стояла у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном, а позже первой из людей удостоилась чести увидеть воскресшего Христа. Легенда гласит, что Иисус послал ее рассказать о чуде остальным ученикам, и как первая вестница Воскресения Магдалина почитается наравне с апостолами.

Также считается, что святая Мария несла благую весть и за пределами Иерусалима. Придя в Рим, она отправилась к жестокому императору Тиберию и рассказала о жизни, чудесах и учении Христа. После этого святая поднесла правителю красное яйцо, воскликнув: «Христос воскрес!» — с этим жестом связывают пасхальную традицию дарить друг другу крашеные яйца.

Позже, по преданию, Магдалина помогала Иоанну Богослову проповедовать в Малой Азии. Там же она и была погребена.

Фото: Google Cultural Institute / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 4 августа

  • День памяти преподобного Корнилия Переяславского;
  • День памяти священномученика Михаила Накарякова;
  • День памяти священномученика Алексия Ильинского ;
  • Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского;

Приметы на 4 августа

На Руси день 4 августа называли Марией Ягодницей, так как в это время люди активно собирали урожай ягод и заготавливали их на зиму.

  • Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины в этот день умывались росой из серебряной посуды;
  • Нельзя 4 августа выгонять скот на пастбище — люди верили, что роса может погубить животных. Поэтому хозяева заранее заготавливали овес, сено и свежую траву;
  • Даже небольшие конфликты и недопонимания сегодня могут обернуться крупной ссорой, поэтому любых столкновений стоит избегать.

Кто родился 4 августа

Барак Обама

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP / Globallookpress.com

Барак Обама (63 года) — 44-й президент США. Он был избран в 2008-м и занимал этот пост с 2009 до 2017 года. Обама — первый темнокожий президент в истории Штатов. В 2009 году он получил Нобелевскую премию мира «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами».

Грета Гервиг

В 2018 году американская актриса и режиссер Грета Гервиг (41 год) вошла в сотню самых влиятельных людей мира, по версии журнала Time. В числе ее режиссерских работ фильмы-номинанты на «Оскар» — «Леди Берд» и «Маленькие женщины». В 2023 году ее фильм «Барби» собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и также был номинирован на главную кинопремию.

Кто еще родился 4 августа

  • Дилан Спраус и Коул Спраус (32 года) — американские актеры, наиболее известные по сериалу «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»;
  • Меган Маркл (43 года) — герцогиня Сассекская, жена принца Гарри, младшего сына короля Великобритании;
  • Глеб Самойлов (54 года) — российский музыкант, бывший участник группы «Агата Кристи»;
  • Билли Боб Торнтон (69 лет) — американский актер и сценарист.

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      Ксения ДорофееваКсения Басырова
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