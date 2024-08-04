Американский боксер отобрал у представителя Узбекистана титул чемпиона мира

Боксер Кроуфорд победил Мадримова в бою за титулы чемпиона по версии WBA и WBO

Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал победу над представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым в бою за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Результаты доступны на сайте организации.

Поединок прошел прошел в Лос-Анджелесе, продлился 12 раундов и завершился победой американского спортсмена единогласным решением судей. Мадримов был чемпионом WBA в первом среднем весе, так что Кроуфорд отобрал у него титул. Также американец завоевал временный титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Кроуфорд также является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA (Super) и Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 41 победа и ни одного поражения. Для Мадримова это поражение стало первым в карьере, до этого боя у боксера было 10 побед и одна ничья.

В мае The Ring поставил Кроуфорда на третье место в рейтинге боксеров вне зависимости от весовых категорий. возглавил список украинский тяжеловес Александр Усик.