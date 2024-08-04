Сборная Сербии по баскетболу вышла в плей-офф Олимпийского турнира

Сборная Сербии по баскетболу обыграла Южный Судан и вышла в плей-офф Олимпиады

Сборная Сербии по баскетболу обыграла команду Южного Судана со счетом 95:86 и вышла в плей-офф Олимпийского турнира. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Самым результативным игроком в составе сербской команды стал атакующий защитник Богдан Богданович, набравший 28 очков. В свою очередь, в составе сборной Южного Судана Карлик Джонс и Мариал Шайок набрали по 17 баллов.

Благодаря победе сборная Сербии вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Успех балканской команды также позволил попасть в плей-офф команде Греции.

По итогам 3 августа сборная Китая сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В активе представителей Поднебесной 16 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.