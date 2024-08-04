ТАСС: сенатору Савельеву проведут психолого-психиатрическую экспертизу

Сенатору от Тульской области Дмитрию Савельеву, обвиняемому в приготовлении к организации убийства своего бывшего бизнес-компаньона, проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Экспертиза назначена в том числе для выяснения мотивов его действий. Они же назначены и двум другим фигурантам дела, которые были арестованы в марте 2024 года. Экспертизы будут проводиться амбулаторно.

Ранее стало известно, что один из фигурантов дела оказался ветеран боевых действий Юрий Нефедов, имеющий множественные государственные награды за службу.

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя, однако правоохранительные органы узнали об этом и инсценировали убийство, благодаря чему преступников удалось изобличить. Басманный суд Москвы арестовал Савельева до 2 октября. Свою вину он не признал.