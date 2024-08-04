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18:33, 4 августа 2024Мир

США пообещали ввести новые санкции против России за неправомерное «удержание американцев»

Белый дом пригрозил новыми санкциями против России за «удержание американцев»

Фото: Larry Downing LSD / ME / Reuters

США пообещали ввести новые санкции против России из-за якобы неправомерного «удержания американцев». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — сказал он журналистам. Вместе с тем Кирби добавил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой и намерен добиться возвращения своих граждан, включая осужденного в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере экс-сотрудника американской дипмиссии Марка Фогеля.

Отмечается, что акт Левинсона — это американский закон, позволяющий властям США вводить санкции и иные ограничения в отношении к тем, кто, по мнению Вашингтона, незаконно удерживает американцев.

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      Наталья Обрядина
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