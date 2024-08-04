США пообещали ввести новые санкции против России за неправомерное «удержание американцев»

Белый дом пригрозил новыми санкциями против России за «удержание американцев»

США пообещали ввести новые санкции против России из-за якобы неправомерного «удержания американцев». Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — сказал он журналистам. Вместе с тем Кирби добавил, что Вашингтон продолжит переговоры с Москвой и намерен добиться возвращения своих граждан, включая осужденного в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере экс-сотрудника американской дипмиссии Марка Фогеля.

Отмечается, что акт Левинсона — это американский закон, позволяющий властям США вводить санкции и иные ограничения в отношении к тем, кто, по мнению Вашингтона, незаконно удерживает американцев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями россиян, выданных за границу в результате обмена заключенными между РФ и Западом. По его словам, Россия передала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, причем, как уточнил он, некоторые из них были осуждены за шпионаж.