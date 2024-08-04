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15:53, 4 августа 2024Спорт

Теннисистка Веснина рассказала об отношении к россиянам на Олимпиаде в Париже

Теннисистка Веснина заявила, что предвзятого отношения к россиянам на ОИ нет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала об отношении к соотечественникам на Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит Sport24.

Спортсменка заявила, что предвзятого отношения к спортсменам из России со стороны иностранцев не увидела. «Олимпиада — праздник спорта. Люди приезжают туда, чтобы показать все, на что они способны, и получить удовольствие от атмосферы», — посчитала она.

Веснина в паре с Екатериной Александровой вылетела в первом круге парного разряда Олимпиады-2024. Спортсменки проиграли соперницам из Чехии Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 10:6.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Всего в Париже выступят 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.

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      Анастасия Борисова
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