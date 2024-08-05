Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ясмин Паолини
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Олимпиада — парный разряд (ж)
Факел
0:0
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Динамо Мх
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Ахмат
0:5
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
05:18, 5 августа 2024Спорт

Американский спринтер взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды

Ноа Лайлс из США взял золото ОИ в стометровке с преимуществом в 0,005 секунды
Ноа Лайлс

Ноа Лайлс . Фото: Dylan Martinez / Reuters

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже на стометровке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лайлс взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды, опередив ямайца Кишана Томпсона на фотофинише. Результаты легкоатлетов — 9,784 против 9,789 секунды. Третье место занял еще один спортсмен из США — Фред Керли (9,81 секунды).

27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в карьере. До этого спринтер выиграл бронзу в 200-метровке на Играх в Токио.

Ранее сборная США возглавила медальный зачет Олимпиады-2024. На счету американцев стало 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Часы Судного дня показывают без двух минут». МИД России рассказал, что нужно сделать для разрядки эскалации с Западом

      Американский спринтер взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды

      Деми Мур выступила в защиту пускания газов

      Девушка пожаловалась полиции на установивших камеру в ее спальне родителей

      Беженец рассказал о защите жителей Торецка российскими военными

      Правоохранители рассказали о «неопровержимых доказательствах» для задержания Савельева

      Иран пообещал жестко ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС

      Евросоюз отказался признать результаты выборов в Венесуэле без протоколов голосования

      Обнаружено рекордное уменьшение ледников

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась обнаженной в постели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше