Американский спринтер взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды

Ноа Лайлс из США взял золото ОИ в стометровке с преимуществом в 0,005 секунды

Шестикратный чемпион мира по легкой атлетике американец Ноа Лайлс завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже на стометровке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лайлс взял золото Олимпиады с преимуществом в 0,005 секунды, опередив ямайца Кишана Томпсона на фотофинише. Результаты легкоатлетов — 9,784 против 9,789 секунды. Третье место занял еще один спортсмен из США — Фред Керли (9,81 секунды).

27-летний Лайлс стал олимпийским чемпионом впервые в карьере. До этого спринтер выиграл бронзу в 200-метровке на Играх в Токио.

Ранее сборная США возглавила медальный зачет Олимпиады-2024. На счету американцев стало 19 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых медалей.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Всего в столице Франции выступят 15 российских спортсменов.