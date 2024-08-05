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21:00, 5 августа 2024Экономика

В Бангладеш принялись сносить памятник отцу нации

В Бангладеш демонстранты захотели снести памятник первому президенту страны

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters

В ходе массовых беспорядков в Бангладеш демонстранты принялись сносить памятник первому президенту страны. Об этом пишет издание Daily Observer.

Под произвольный демонтаж попал монумент отцу нации Муджибуру Рахману в столице республики Дакке. Как сообщается, группа людей в 15:30 по местному времени (12:30 по Москве) начала разбивать памятник кувалдами, о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Уточняется, что композиция была установлена в ноябре 2023 года.

5 августа в Бангладеш студенческий протест перешел в массовые беспорядки в столице. Им противодействует полиция и лояльные действующей власти активисты. Протесты отняли жизни уже более 100 человек, в стране был объявлен комендантский час. Беспорядки вынудили уйти в отставку премьер-министра Бангладеш Шейх Хасину. Она сбежала из Дакки и прибыла в город Агартала на северо-востоке Индии.

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      Виктория Клабукова
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