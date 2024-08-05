Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.
Причиной стало обнаружение у спортсменов кишечной палочки. Изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в личном старте на Играх в Париже 49-е место. Однако из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерманн.
После этого у Вестерманна также обнаружили кишечную инфекцию. Теперь в составе сборной Швейцарии на смешанную эстафету должен выйти Сильвен Фридланс. Вестерманн и Фридланс не принимали участие в индивидуальном турнире Игр.
Ранее бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали после заплыва в Сене. Медики обнаружили у нее кишечную палочку. Из-за этого сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты.