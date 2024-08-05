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09:57, 5 августа 2024Спорт

Еще два триатлониста снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх

Триатлонисты Бриффод и Вестерманн снялись с Олимпиады из-за кишечной палочки
Адриен Бриффод

Адриен Бриффод. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и Симон Вестерманн снялись со смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2024 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Швейцарии.

Причиной стало обнаружение у спортсменов кишечной палочки. Изначально в гонке должен был принять участие Бриффод, занявший в личном старте на Играх в Париже 49-е место. Однако из-за проблем со здоровьем его заменил Вестерманн.

После этого у Вестерманна также обнаружили кишечную инфекцию. Теперь в составе сборной Швейцарии на смешанную эстафету должен выйти Сильвен Фридланс. Вестерманн и Фридланс не принимали участие в индивидуальном турнире Игр.

Ранее бельгийскую триатлонистку Клэр Мишель госпитализировали после заплыва в Сене. Медики обнаружили у нее кишечную палочку. Из-за этого сборной Бельгии пришлось сняться со смешанной эстафеты.

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      Дарья Коршунова
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