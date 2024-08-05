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19:45, 5 августа 2024Спорт

Глава Международной федерации борьбы оценил отсутствие россиян на Олимпиаде-2024

Глава UWW Лалович заявил, что сожалеет об отсутствии россиян на Олимпиаде-2024

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович заявил, что сожалеет об отсутствии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Лалович отметил, что ожидает от олимпийского турнира высокого уровня борьбы, однако подчеркнул, что ему не будет хватать топовых россиян. «Думаю, мы первый спорт, который вернул россиян на международные соревнования. Но не на все мы можем повлиять, на новые вводные точно не можем», — подытожил глава Международной федерации борьбы.

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.

UWW принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе в апреле 2023 года. Для этого им нужно соблюдать рекомендации Международного олимпийского комитета.

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      Анастасия Борисова
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